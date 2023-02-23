Гаджиев считает, что ЦСКА будет фаворитом в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями от предстоящего первого матча в рамках четвертьфинала FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«ЦСКА будет фаворитом в данной игре, хотя свой последний матч на сборе в Турции команда проиграла «Рубину» (0:2). Понятно, что давать какую-то оценку готовности армейцев сложно, так как в конце сборов футболисты всегда уставшие от нагрузок, их взаимодействия теряют динамику, а ошибок становится слишком много. За «Краснодаром», к сожалению, пристально не следил этой зимой. Против красно-синих скажется и тот факт, что они лишь 20 февраля покинули Турцию, то есть будут играть на третий день — не успеют полностью восстановиться», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Первый матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 23 февраля, и начнется в 17.30 (мск).