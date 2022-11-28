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Сушинский: «Всегда задавался вопросом: почему в хоккее разрешены драки, а в футболе — нет»

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Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский прокомментировал драку в концовке матча Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4-2 — по пен.).

«Всегда задавался вопросом: почему в хоккее разрешены драки, а в футболе — нет. Мне тут подсказывают, что в футболе одни... (смеется). Просто если футболисты подерутся, то им сразу дадут красную карточку и они получат 28 матчей дисквалификации. Не думаю, что интерес к футболу стоит поднимать драками. В футболе в первую очередь должны быть голы и красивая игра», — приводит слова Сушинского Legalbet.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

В комментарии «СЭ» экс-тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что драки не должны случаться во время футбольных матчей.

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев
Источник: https://legalbet.ru/news/sushinskij-ob-igre-zenita-i-spartaka-vsegda-zadavalsya/
Максим Сушинский
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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