Федотов назвал самый красивый гол в ворота «Оренбурга» в FONBET Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выбрал самый красивый гол в ворота «Оренбурга» (6:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наверное, пятый. У Матвея сегодня день рождения, и он сделал себе очень хороший подарок, который запомнит на всю жизнь», — цитирует тренера пресс-служба армейцев.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».