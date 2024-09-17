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Фанаты «Зенита» запустили на трибуне надувного дельфина после замены Соболева в матче с «Рубином»

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Трибуна фанатов «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Болельщики «Зенита» на фанатской трибуне, известной как «Вираж», запустили надувного дельфина во время первой домашней игры нападающего Александра Соболева за петербургский клуб.

Эпизод произошел во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином». К тому моменту форвард уже покинул поле, в перерыве его заменили на Лусиано.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

Александр Соболев
ФК Зенит
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