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Евгений Кафельников: «Судейский заговор против «Спартака»? Это разговоры в пользу бедных»

18:35
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что москвичам не следует сетовать на судейство в предстоящем полуфинале Кубка России с «Зенитом». Встреча пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.

— Как вы отнеслись к предложению Леонида Федуна запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит?

— Чтобы отпали все вопросы, «Спартаку» нужно играть на голову выше всех соперников. А сейчас неудачи списываются на разные причины, моменты... Однако, на мой взгляд, факт остается фактом. В «Спартаке» сейчас нет игрока, который способен в одиночку решить исход встречи. Так что все эти разговоры про судейский заговор против красно-белых — в пользу бедных. Будь сильнее конкурентов — тогда никаких кривотолков и не возникнет. Бегайте быстрее! А «Спартак» даже в скорости сейчас уступает другим... Поймите, я не хочу кривить душой. Поэтому искренне признаюсь, что оптимизма перед завтрашним поединком у меня реально мало.

— Нет опасений, что судьи помогут «Зениту»?

— А зачем помогать той команде, которая сильнее?

— Значит, можно согласиться с Романом Широковым, который перефразировал хэштег Федуна: #ИграйтеКакЗенит?

— Играйте лучше всех. Вот и все. Раньше «Спартак» так и делал. Был сильнее и физически, и тактически. Потом подтянулся ЦСКА, «Локомотив», «Зенит». А сейчас я не вижу, за счет чего красно-белые способны побеждать... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Кафельниковым читайте — здесь

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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