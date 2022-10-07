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Судейство

7 октября, 12:01

ЭСК поддержала все решения Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
29 сентября. «Спартак» — «Зенит» (3:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила работу главного арбитра Виталия Мешкова в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

ЭСК считает, что Мешков правильно не удалил полузащитника хозяев Наиля Умарова на 23-й минуте, так как с его стороны не было акцентированного ударного движения в столкновении с Далером Кузяевым, рука Умярова была выставлена в сторону движения соперника. По мнению комиссии, Мешков должен был вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №18 Наилю Умярову за безрассудное поведение.

Также, по мнению ЭСК, Мешков правильно не удалил Квинси Промеса на 45-й минуте, так как в единоборстве с Родригао действия голландца не угрожали безопасности соперника и должны расцениваться как безрассудное поведение, контакт открытыми шипами с телом соперника был произведен вскользь, без усилия и продавливания. Арбитр должен был вынести Промесу предупреждение за безрассудное поведение.

«Спартак» с 9 очками занимает первое место в группе B, «Зенит» с 3 очками — на третьей строчке.

Источник: https://rfs.ru/news/216834
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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