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Судейство

7 октября, 10:22

«Ахмат» — «Ростов»: арбитр и ВАР правильно назначили пенальти. Их решение подтверждено как верное

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Эпизод матча Кубка России «Ахмат» — «Ростов».

На 72-й минуте матча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1) арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского правильно наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

По данным «СЭ», департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Ростовчанин ударил рукой Ивана Олейникова. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

Матч «Ахмат» — «Ростов» прошел 29 сентября в Грозном. После этой встречи обе команды имеют по 6 очков и занимают первую и вторую строчки в группе C.

Кубок России. Группа C
29 сент, 15:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:1
Ростов

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Ростов
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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