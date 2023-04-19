Эшуорт отказался отвечать на вопрос о будущем Абаскаля в «Спартаке» после поражения от «Акрона»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отказался отвечать на вопрос о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в команде после поражения от «Акрона» (1:2) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

34-летний испанец возглавляет московскую команду с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

«Акрон» благодаря победе над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с победителем другого полуфинала «Крылья Советов» — «Краснодар».