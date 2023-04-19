Червиченко о поражении «Спартака» от «Акрона»: «У красно-белых проблемы. Дело не в Абаскале, а в игроках»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу «Акрона» (2:1) над красно-белыми в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это Кубок. Кубок всегда приносит сюрпризы. А тут одна команда оказалась сильнее другой. Я думаю, если у «Акрона» было бы чуть побольше опыта, и тольяттинцы более рачительно относились бы к тем моментам, которые у них возникают, «Спартак» бы даже двумя мячами не отделался. Было бы три-четыре гола.

Я думаю, что дело не в Абаскале. Команду совершенно не усилили. То, что Тавареш забил — это, конечно, хорошо. Но как молодой Салтыков болтанул Дуарте на двадцати метрах! Повезло, что Максименко в воротах стоял, а то забили бы. Купили этого Бальде, который много возмущается. На его возмущения стали ставить. Ну и где польза? Результат нулевой. Пенальти все не забивают. Кварацхелия вчера тоже не забил. Но не в этом дело. Не забиваешь пенальти — иди и добивай соперника. Команда разбалансирована и не готова биться. «Спартак» с тем, как он «пузырился» до начала второй части чемпионата с претензией на чемпионство, не может проигрывать на такой стадии команде даже не с первых мест первой лиги. Я думаю, в «Спартаке» проблемы. Дело не в Абаскале, а в игроках», — сказал Червиченко «СЭ».

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с победителем полуфинала «Краснодар» — «Крылья Советов».