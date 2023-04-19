«Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из FONBET Кубка России

«Спартак» в гостях проиграл «Акрону» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:2.

Красно-белые могли открывать счет на 23-й минуте, но Кейта Бальде не реализовал пенальти. Хозяева ответили двумя голами под конец первого тайма. На 41-й минуте забил Андрес Понсе, спустя 4 минуты — Никита Салтыков.

Во втором тайме «Спартак» отыграл один мяч после дебютного гола за клуб Томаша Тавареша.

«Акрон» выходит в финал Пути регионов FONBET Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».