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Сегодня, 18:29

«Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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«Акрон» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» в гостях проиграл «Акрону» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:2.

Красно-белые могли открывать счет на 23-й минуте, но Кейта Бальде не реализовал пенальти. Хозяева ответили двумя голами под конец первого тайма. На 41-й минуте забил Андрес Понсе, спустя 4 минуты — Никита Салтыков.

Во втором тайме «Спартак» отыграл один мяч после дебютного гола за клуб Томаша Тавареша.

«Акрон» выходит в финал Пути регионов FONBET Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
19 апр, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:1
Спартак

Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
5
88
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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