«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и вышел в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
16:57
В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» победил «Крылья Советов» (1:0).
«Крылья» остались в меньшинстве на 79-й минуте после удаления Дмитрия Цыпченко. На 83-й минуте единственный мяч дальним ударом забил Никита Раздорских.
«Енисей» набрал шесть очков и выиграл девятую группу. Команда вышла в 1/8 финала. «Крылья» остались на втором месте с тремя очками. На последней позиции «Знамя» из Ногинска — ноль очков.
БЕТСИТИ Кубок России
Элитный групповой раунд
«Енисей» (Красноярск) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (0:0)
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Эти проклятые голы мне уже никогда не забыть...» За что Березовского обвинили в сдаче матча «Зенит» — «Спартак»?
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю