«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и вышел в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» победил «Крылья Советов» (1:0).

«Крылья» остались в меньшинстве на 79-й минуте после удаления Дмитрия Цыпченко. На 83-й минуте единственный мяч дальним ударом забил Никита Раздорских.

«Енисей» набрал шесть очков и выиграл девятую группу. Команда вышла в 1/8 финала. «Крылья» остались на втором месте с тремя очками. На последней позиции «Знамя» из Ногинска — ноль очков.

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

«Енисей» (Красноярск) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (0:0)