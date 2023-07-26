Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Деменко о матча FONBET Кубка России: «Важным будет первый гол»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче команд в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Только начало чемпионата, сейчас главное — это физическое состояние. Все и же и температурные условия, играют в Краснодаре. Тяжеловато будет «Спартаку» , при температуре в 20 градусов играть легче, чем в 30. Сказывается этот момент. Но команды абсолютно равно подходят. В матчах этих команд будет важен первый гол», — цитирует Деменко «Газета.ru».

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в четверг, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).