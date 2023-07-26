«Ростов» — «Рубин»: Буланов поторопился дать свисток — гол гостей было нельзя засчитать

На 11-й минуте матча 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 «Ростов» — «Рубин» арбитр Евгений Буланов поторопился дать свисток и остановить игру. Казанский футболист Игор Вуячич уже после этого отправил мяч в сетку, но его гол, естественно, не был засчитан.

«Ростов» — «Рубин».

«Ростов» — «Рубин».

Судья отреагировал на сигнал Андрея Веретешкина и не дождался завершения атаки гостей, когда первый ассистент решил, что мяч после выполнения углового удара покинул пределы поля.

«Ростов» — «Рубин».

Поступи Буланов иначе — у видеоассистентов Кирилла Левникова и Валерия Данченко появилась бы возможность провести проверку, а затем поддержать Веретешкина или не согласиться с ним. Но в ситуации, возникшей из-за действий судьи, ВАР уже не могли ничего поделать.

Несколько похожих моментов были и в матчах чемпионата России-2022/23.