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Степашин о драке между «Зенитом» и «Спартаком»: «В «Динамо» за такие вещи мы штрафуем»

Степашин назвал некрасивым инцидент между футболистами «Зенита» и «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-премьер, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Некрасиво. Некрасиво. Ну, у «Спартака» с «Зенитом» всегда споры были. Я когда еще был мальчишкой и болел за ленинградский «Зенит», со «Спартаком» всегда были самые принципиальные матчи. Это так уж исторически сложилось. Ну, «Спартак» всегда раздражитель был хороший для любой команды. Тем более, для ленинградской. Что делать с участниками драки? Во-первых, им показали красные карточки, во-вторых, я надеюсь, что руководство клубов их обязательно оштрафует. В «Динамо», по крайней мере, за такие вещи мы штрафуем. И очень серьезно», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-draka-mezhdu-zenitom-i-spartakom-eto-nekrasivo-v-dinamo-za-takie-veshhi-my-serezno-shtrafuem/
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Степашин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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