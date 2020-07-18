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«Едем в соседнее село на дискотеку!» «Спартак» показал, как Джикия отправился на матч с «Зенитом»

17:04
Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»
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Официальный TikTok-аккаунт «Спартака» опубликовал новое видео, на котором капитан красно-белых Георгий Джикия за рулем миникара подъезжает к стадиону «Открытие Арена». На фоне играет песня «На дискотеку».

«Видели «дискотеку» в соседнем селе. Не осуждаем, но на полуфинал везем свою фонотеку», — написано в TikTok «Спартака».

19 июля московская команда сыграет с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России в Санкт-Петербурге, начало — в 18.00 (мск).

@fcsm

Видели «дискотеку» в соседнем селе. Не осуждаем, но на полуфинал везём свою фонотеку ? ##дискотека ##спартак ##spartak ##рек ##эффектно ##соседнеесело

? оригинальный звук — fcsm

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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