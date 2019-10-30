Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским показаниям
19:55
Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропускает матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» по медицинским показаниям. Об этом в эфире канала «Матч премьер» сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Ранее стало известно, что Дзюба не попал в заявку на матч. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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