Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским показаниям

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропускает матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» по медицинским показаниям. Об этом в эфире канала «Матч премьер» сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Ранее стало известно, что Дзюба не попал в заявку на матч. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.