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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Дзюба пропускает матч с «Томью» по медицинским показаниям

19:55
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба пропускает матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» по медицинским показаниям. Об этом в эфире канала «Матч премьер» сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Ранее стало известно, что Дзюба не попал в заявку на матч. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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