Джикии понравилась игра «Спартака» в матче с «Зенитом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в матче Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

— Можно сказать, что это был самый целостный матч для «Спартака» в Питере?

— Прошлые понятно, что и 7, и 4 пропускали. Как сыграли сегодня, как действовала команда, мне очень понравилось. После игры мы тоже с ребятами это отметили. Первое место для «Спартака» в группе — хорошо? А вы как считаете?

— Ребята, которые не забили пенальти, сильно расстроились?

— Расстроились, но с Ромой Зобниным рядом стояли и дали понять, что расстраиваться вообще не надо. Это опыт. Самое главное, что к этому моменту результат уже был сделан. Попробовали свою силу в пенальти, но надеюсь, что больше не будут подходить к мячу (смеется).