Защитник «Зенита»Дуглас Сантос прокомментировал результат матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Енисея» (2:1), а также оценил готовность команды к предстоящем матча: против «Локомотива» в чемпионате России и против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

— Дуглас, с победой в Красноярске! Что скажете об игре против «Енисея»?

— Матч вышел очень сложным. Мы знали, что наш ждет серьезный соперник — хоть он и выступает в первом дивизионе, но играет хорошо, отлично умеет прессинговать. Мы как следует подготовились и проделали качественную работу, сумев победить, — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита»

— Успех дался с трудом. Хватит времени запастись силами перед «Локомотивом»

— Да, время есть — вернемся домой, проведем восстановительную тренировку. Теперь мысли только о субботней игре — все должны быть готовы на сто процентов.

— Что знаете о предстоящем сопернике?

— Это сильная и опасная команда с хорошим подбором игроков. Я видел их матчи, они уверенно выступают в чемпионате России, здорово стартовали в Европе. Необходимо готовиться ко встрече с ними очень внимательно, с большим уважением.

— Ваши эмоции от дебюта в Лиге чемпионов?

— Невероятные! Это было моей огромной мечтой, которая исполнилась во Франции. Я очень рад, теперь хочется лишь продолжить начатое, чаще играть и приносить пользу «Зениту», отдавая максимум в каждом матче — до самой последней встречи в сезоне.

— Во вторник «Газпром Арена» примет первый в своей истории матч Лиги чемпионов. Ждете полные трибуны?

— Мы все надеемся на это! Это очень важная игра, ее всем хочется посмотреть, поэтому, думаю, будет аншлаг. Стадион наполнится нашими болельщиками, которые с первой и до последней минуты будут поддерживать нас. А наша задача — отблагодарить их хорошим футболом, голами и победой.

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