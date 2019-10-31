Доменико Тедеско: «Секрет Ларссона в том, что он отличный нападающий»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Ростова» (2:1).

— Мы были удивлены тому факту, что «Ростов» так сыграл. До этого, во всяком случае в тех матчах, что мы анализировали, он так не действовал. Мы предполагали, что они могут играть в три защитника, но чтобы так глубоко. Самое сложное было искать зоны в атаке.

Не хочу говорить о «моем футболе». Пока еще рано. «Спартак» до сих пор находится в шаткой ситуации. Пока нас устраивает то, что приносит нам победы и очки.

Секрет Ларссона в том, что он отличный нападающий с отличными качествами. И я уверен, что он еще будет прибавлять и давать результат.

Собирая команду в центре поля, мы говорим пару фразу по игре и я добавляю, что до встречи завтра.

Что я знаю о противостоянии с ЦСКА? Знаю, что это принципиальные соперники. Но об этом очень рано думать.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр