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Сегодня, 14:05

Добровинский считает, что вся страна будет болеть против «Зенита» в матче с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный болельщик «Динамо» и адвокат Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

«У нас в футболе сложилась ситуация, что в нашем чемпионате играет мини-сборная Бразилии по футболу, — сказал Добровинский «СЭ». — Вся страна очень хорошо понимает, что происходит. Поэтому все остальные любители футбола болеют против «Зенита». Любое очко, которое отгрызают у «Зенита» соперники — это просто праздник в чемпионате страны. Я помню, когда «Динамо» два года назад билось с «Зенитом» за золото — какие надежды абсолютно все возлагали на то, что бело-голубые могут стать чемпионами».

Также адвокат высказался о нынешнем составе «Зенита».

«Я всегда ношу на одежде серебряную букву Д, и куда бы я ни приезжал, ко мне подходили люди и говорили: мы надеемся, что «Динамо» победит. «Зенит» и, правда, очень хорошая команда, в которой, к сожалению, в основном играют купленные за безумные деньги бразильцы. Они действительно на голову выше многих у нас в чемпионате, но разве это делает турнир лучше? Еще одна вещь, которая мне претит в «Зените», — это то, что они покупают наших футболистов просто для того, чтобы ослабить соперника. Можно вспомнить историю с Иваном Соловьевым, которого купили у «Динамо» и посадили на скамейку раз и навсегда только для того, чтобы он не играл у нас. Ну что это? И когда сейчас ходят разговоры о том, что они хотят купить Бессмертного, я уверен, что будет то же самое. Ведь опасно иметь хорошего игрока в чужой команде — лучше выбросить деньги на ветер и посадить этого игрока на скамейку.

Наши ребята должны выйти заряженными до предела. Они всегда так и выходят на матчи с «Зенитом». Они должны проявить волю к победе. Если смогут преодолеть себя, то добьются хорошего результата. Когда «Зенит» проигрывает, то он становится очень злым. В предыдущем матче «Зенит» сравнял на последних минутах, а потом Грулев вырвал для нас победу — эти моменты сложно забыть", — добавил Добровинский.

Ранее сообщалось, что Павел Кукуян будет работать главным судьей матча «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России.

Матч пройдет 29 ноября 2023 года на стадионе ВТБ Арена (Москва, Россия). Начало — в 18.15 по московскому времени.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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