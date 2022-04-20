Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:32

Семак прокомментировал вылет «Зенита» из БЕТСИТИ Кубка России

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Алании» в БЕТСИТИ Кубке России
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании». Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки из Владикавказа — 6:5.

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти — это и лотерея и мастерство. На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились. К сожалению, невнимательно сыграли. Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через 3 дня следующая игра», — заявил Семак.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Сергей Семак
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
5
5
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
ЦСКА — «Спартак»: Бакаев открыл счет с пенальти
Сергеев назвал шоком поражение «Зенита» от «Алании» в БЕТСИТИ Кубке России
Гаврилов не будет смотреть дерби ЦСКА — «Спартак»
ЦСКА — «Спартак»: перед началом матча нарушены правила игры
«Мы предполагали, что это возможно». Семак — о серии пенальти в матче с «Аланией»
Гаврилов — о поражении «Зенита»: «Кубок сейчас никому не нужен. Он ничего не дает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Березуцкий надеется, что ЦСКА прервет свою серию из трех матчей без побед в игре со «Спартаком»

Радченко: «Нужно поздравить «Аланию», практически не уступали «Зениту»»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости