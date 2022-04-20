Семак прокомментировал вылет «Зенита» из БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании». Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки из Владикавказа — 6:5.

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти — это и лотерея и мастерство. На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились. К сожалению, невнимательно сыграли. Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через 3 дня следующая игра», — заявил Семак.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).