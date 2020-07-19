Дмитрий Парфенов о «Химках»: «Просто так до полуфинала не доходят»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в полуфинале Олимп-Кубка России.

«Информация о «Химках»? Большая группа игроков осталась, тренер тот же, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Но важно, какими мы будем сегодня. Не думаю, что нужно мотивировать на эту игру. Что соперник, что мы по праву добрались сюда. Вопрос самоотдачи очень банален. Третий кубковый финал? Давайте говорить о сегодняшнем матче. Мы очень хотим. У «Химок» есть свое лицо, хороший тренер. Просто так команды не доходят до полуфинала».