В «Нижнем Новгороде» довольны жеребьевкой 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда сыграет с «Динамо»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал жеребьевку 1/8 финала БЕСИТИ Кубка России. Соперником нижегородцев стало «Динамо».

«Мы довольны жребием, могло быть хуже, — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Конечно, нам хотелось бы сыграть у себя дома в Нижнем Новгороде, но и Москва — не самый дальний выезд. Многие болельщики в марте смогут приехать и поддержать нас. «Динамо» — очень интересная команда. Думаю, что в этом матче будет серьезная борьба. На мой взгляд, результат совсем непредсказуем. У обеих команд есть неплохие шансы на победу. Мы сделаем все, чтобы пройти в следующий раунд Кубка».

Матч «Динамо» — «Нижний Новгород» пройдет в Москве в марте 2022 года. Точная дата будет определена позже.