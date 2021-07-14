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«Амкар» уступил «Тюмени» в серии пенальти на старте БЕТСИТИ Кубка России

18:39
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Возрожденный пермский «Амкар» не смог преодолеть барьер 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда в серии пенальти уступила «Тюмени».

Основное время закончилось со счетом 2:2. В серии пенальти удачливее были футболисты «Тюмени» — 3:2.

БЕТСИТИ Кубок России

1/256 финала

«Амкар» (Пермь) — «Тюмень» — 2:2 (2:1). Пенальти — 2:3

Голы: Голубцов, 4 (1:0). Шадрин, 10 (1:1). Тюкалов, 43 (2:1). Карпов, 87 (2:2).

14 июля. Пермь. Стадион «Звезда».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2021-2022/256/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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