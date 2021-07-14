«Амкар» уступил «Тюмени» в серии пенальти на старте БЕТСИТИ Кубка России
18:39
Возрожденный пермский «Амкар» не смог преодолеть барьер 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команда в серии пенальти уступила «Тюмени».
Основное время закончилось со счетом 2:2. В серии пенальти удачливее были футболисты «Тюмени» — 3:2.
БЕТСИТИ Кубок России
1/256 финала
«Амкар» (Пермь) — «Тюмень» — 2:2 (2:1). Пенальти — 2:3
Голы: Голубцов, 4 (1:0). Шадрин, 10 (1:1). Тюкалов, 43 (2:1). Карпов, 87 (2:2).
14 июля. Пермь. Стадион «Звезда».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2021-2022/256/
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