Валуев: «Думаю, для нашего зрителя вывеска «Зенит» — «Спартак» намного интереснее параллельного матча ЧМ»

Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев считает, что кубковый матч «Зенит» — «Спартак» интереснее параллельной игры чемпионата мира Бельгия — Марокко.

«Матч «Зенит» — «Спартак» — это битва двух столиц, яркий поединок двух непримиримых соперников. Даже в сетке телеканалов, эксклюзивно освещающих чемпионат мира по футболу, вместо матча мундиаля будет показана игра «Зенита». Думаю, для нашего зрителя вывеска «Зенит» — «Спартак» намного интереснее параллельного матча чемпионата мира. Если работа позволит, с удовольствием посмотрю игру любимой команды. Удачи сине-бело-голубым!» — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Клуб из Санкт-Петербурга сразится со «Спартаком» сегодня, 27 ноября. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. В это же время стартует матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Марокко.

После пяти туров красно-белые лидируют в группе В, набрав 12 очков. «Зенит» с 9 очками занимает третье место.