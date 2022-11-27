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Сегодня, 13:02

Валуев: «Думаю, для нашего зрителя вывеска «Зенит» — «Спартак» намного интереснее параллельного матча ЧМ»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев считает, что кубковый матч «Зенит» — «Спартак» интереснее параллельной игры чемпионата мира Бельгия — Марокко.

«Матч «Зенит» — «Спартак» — это битва двух столиц, яркий поединок двух непримиримых соперников. Даже в сетке телеканалов, эксклюзивно освещающих чемпионат мира по футболу, вместо матча мундиаля будет показана игра «Зенита». Думаю, для нашего зрителя вывеска «Зенит» — «Спартак» намного интереснее параллельного матча чемпионата мира. Если работа позволит, с удовольствием посмотрю игру любимой команды. Удачи сине-бело-голубым!» — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Клуб из Санкт-Петербурга сразится со «Спартаком» сегодня, 27 ноября. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. В это же время стартует матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Марокко.

После пяти туров красно-белые лидируют в группе В, набрав 12 очков. «Зенит» с 9 очками занимает третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-bitva-dvuh-stolits-namnogo-interesnee-parallel-nogo-matcha-chm-2022/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Кубок России
Чемпионат мира по футболу
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Николай Валуев
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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