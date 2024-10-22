«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в Кубке России, команды заканчивали матч вдесятером

«Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Гол на 48-й минуте забил хавбек Даниил Зорин.

Хозяев с 37-й минуте играли вдесятером после удаления защитника Ильи Кирша. За пять минут до конца основного времени Зорин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Спартак» набрал 15 очков и занял первое место в группе А. Махачкалинское «Динамо» с 8 очками на третьей строчке. У московского «Динамо» (8 очков) остается матч в запасе.

В 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Ростовом». Махачкалинцы продолжат выступление в Пути регионов Кубка России.