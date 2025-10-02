Махачкалинское «Динамо» в серии пенальти обыграло «Ростов» в Кубке России

Махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «Ростов» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 4:2).

Счет на 33-й минуте открыл полузащитник ростовчан Даниил Шанталий. Хозяева отыгрались благодаря голу Темирхана Сундукова на 64-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались хозяева — 4:2.

«Динамо» (13 очков) одержало пятую победу подряд в Кубке России и продолжает лидировать в группе C. «Ростов» (4) идет третьим в квартете.

В следующем туре махачкалинцы 21 октября дома сыграют со «Спартаком», а «Ростов» 22 октября на своем поле встретится с «Пари НН».