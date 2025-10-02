Футбол
Сегодня, 21:36

Махачкалинское «Динамо» в серии пенальти обыграло «Ростов» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов».
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «Ростов» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 4:2).

Счет на 33-й минуте открыл полузащитник ростовчан Даниил Шанталий. Хозяева отыгрались благодаря голу Темирхана Сундукова на 64-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались хозяева — 4:2.

«Динамо» (13 очков) одержало пятую победу подряд в Кубке России и продолжает лидировать в группе C. «Ростов» (4) идет третьим в квартете.

В следующем туре махачкалинцы 21 октября дома сыграют со «Спартаком», а «Ростов» 22 октября на своем поле встретится с «Пари НН».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 октября, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:1
Ростов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
Кубок России, результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх обыграло «Ростов» и другие матчи
«Динамо» Махачкала переиграло «Ростов» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: победитель определится в серии пенальти
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: хозяева сравняли счет
Зобнин стал рекордсменом «Спартака» по матчам в Кубке России
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: гости выигрывают после первого тайма
