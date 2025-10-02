Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх против «Ростова» и другие матчи
5-й тур Пути РПЛ FONBET Кубка России
Во вторник, 30 сентября, состоялись три игры: «Рубин» уступил «Зениту» (0:1), «Ахмат» проиграл «Оренбургу» (0:1), «Краснодар» победил «Динамо» (0:0, пенальти — 4:2).
В среду, 1 октября, прошли четыре матча: «Пари НН» уступил «Спартаку» (1:2), «Крылья Советов» победили «Сочи» (3:3, пенальти — 5:4), «Балтика» обыграла «Акрон» (3:0), ЦСКА победил «Локомотив» (0:0, пенальти — 4:2).
В четверг, 2 октября, «Динамо» Мх примет «Ростов».
Кубок России. Путь РПЛ. 5-й тур
30 сентября, вторник
1 октября, среда
2 октября, четверг
