Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 08:00

Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх против «Ростова» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
5-й тур Пути РПЛ FONBET Кубка России

Во вторник, 30 сентября, состоялись три игры: «Рубин» уступил «Зениту» (0:1), «Ахмат» проиграл «Оренбургу» (0:1), «Краснодар» победил «Динамо» (0:0, пенальти — 4:2).

В среду, 1 октября, прошли четыре матча: «Пари НН» уступил «Спартаку» (1:2), «Крылья Советов» победили «Сочи» (3:3, пенальти — 5:4), «Балтика» обыграла «Акрон» (3:0), ЦСКА победил «Локомотив» (0:0, пенальти — 4:2).

В четверг, 2 октября, «Динамо» Мх примет «Ростов».

Кубок России. Путь РПЛ. 5-й тур
30 сентября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
30 сентября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Зенит
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
30 сентября, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:1
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
30 сентября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

1 октября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
01 октября, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Спартак

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 октября, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Сочи

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
ЦСКА

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 октября, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
3:0
Акрон

2 октября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 октября, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ростов

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2025-2026/groups/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: трансляция матча Кубка России начнется в 19.30 мск
«Динамо» Махачкала — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка
«Балтика» — «Акрон»: видеообзор матча Кубка России
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • FootSports1444

    :Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ Почта - stav4ik@list.ru (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам!

    01.10.2025

    • Шпилевский — о поражении от «Спартака»: «Когда некоторые нюансы против тебя, то сложно выигрывать»

    «Динамо» Махачкала — «Ростов»: трансляция матча Кубка России начнется в 19.30 мск

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости