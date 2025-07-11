«Оренбург» сыграет в Пути РПЛ Кубка России, «Торпедо» — в Пути регионов

«Оренбург» примет участие в Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.

В сезоне-2025/26 «Оренбург» займет место «Торпедо» в Группе А, где сыграет с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Московская команда, в свою очередь, сыграет в Пути регионов.

11 июля на заседании бюро исполкома РФС было принято решение о принятии «Оренбурга» вместо «Торпедо» в число участников чемпионата России сезона-2025/26. По итогам прошлого сезона оренбуржцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая)