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5 октября, 20:04

Тульский «Арсенал» по пенальти проиграл брянскому «Динамо» в Кубке России, «Балтика» уступила «Пересвету»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в серии послематчевых пенальти в 1/32 финала Кубка России — 0:0 (4:5 по пенальти).

«Балтика» в серии послематчевых пенальти проиграла «Пересвету» из Подольска — 0:0 (4:5 по пенальти).

«Динамо» Махачкала на выезде обыграло курский «Авангард» — 2:0.

«Акрон» из Тольятти на выезде победил владимирское «Торпедо» — 1:0.

Все победители прошли дальше в розыгрыше Кубка России, проигравшие — выбыли.

Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 18:00. Динамо (Брянск)
Динамо Бр
0:0
Арсенал Т
Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 18:00. Авангард (Домодедово)
Пересвет
0:0
Балтика
Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 18:00. Трудовые резервы (Курск)
Авангард К
0:2
Динамо
Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 18:00. Торпедо (Владимир)
Торпедо Вл
0:1
Акрон

Кубок России
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК Динамо (Брянск)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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