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5 октября, 19:21

Белоус: «У «Рубина» нет игры, нет мысли»

Белоус считает, что в игре «Рубина» нет мысли
Руслан Минаев
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Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Не знаю, какое целеполагание у Слуцкого в «Рубине». Мне сложно говорить об этом. Пока я не вижу, за счет чего команда может решить те задачи, которые ей вроде бы поставили. У «Рубина» нет игры, нет мысли. Набор футболистов неплохой, но игры вообще нет.

У генерального директора «Рубина» терпения или упрямства достаточно, поэтому не знаю, готов ли он производить какие-либо замены. Может Слуцкому дадут время на исправление. Вылет из Кубка — это печально, но время, чтобы все исправить, в лиге еще есть. Но не видно, за счет чего Слуцкий будет это делать», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

В матче 1/32 финала Кубка России «Рубин» проиграл «Волге» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-ne-vizhu-za-schet-chego-slutskij-mozhet-reshit-postavlenny-e-zadachi/
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Юрий Белоус
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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