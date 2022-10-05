Белоус: «У «Рубина» нет игры, нет мысли»

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Не знаю, какое целеполагание у Слуцкого в «Рубине». Мне сложно говорить об этом. Пока я не вижу, за счет чего команда может решить те задачи, которые ей вроде бы поставили. У «Рубина» нет игры, нет мысли. Набор футболистов неплохой, но игры вообще нет.

У генерального директора «Рубина» терпения или упрямства достаточно, поэтому не знаю, готов ли он производить какие-либо замены. Может Слуцкому дадут время на исправление. Вылет из Кубка — это печально, но время, чтобы все исправить, в лиге еще есть. Но не видно, за счет чего Слуцкий будет это делать», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

В матче 1/32 финала Кубка России «Рубин» проиграл «Волге» (1:2).