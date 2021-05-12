Депутат Лебедев: «С такой игрой «Крылья Советов» будут бороться за еврокубки»

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал победу железнодорожников над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России — 2020/21.

«Великолепный финал! Особая благодарность болельщикам, которые смогли сделать стадион красно-зеленым. Огромное спасибо Николичу, сегодня была прекрасная игра. «Крылья» были настроены позитивно, тренер сумел внушить команде, что это матч жизни и смерти. Игра была непростая, я бы не сказал что «Локомотив» выиграл легко. В некоторые моменты екало сердце. Но мастерство и опыт взяли свое», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев оценил перспективы «Крыльев Советов» в РПЛ в следующем сезоне.

«Я испугался, когда в конце первого тайма самарцы попали в штангу. Вот тогда стало страшно. Но после гола Смолова стало уже полегче. Если «Крылья» не растеряют свой состав, то они будут бороться за еврокубки. Сегодня команда показала очень достойный футбол. Они по праву вышли в финал Кубка», — добавил Лебедев.

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах. Еще дважды «Локо» брал Кубок СССР.

Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории. 17 лет назад «Крылья» уступили в финале «Тереку» из Грозного (0:1).

(Владимир Пушкарев)