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Сегодня, 18:01

Журова — о фанате, бросившем в Вендела бананом: «Это нездоровая реакция»

Журова отреагировала на инцидент с брошенным бананом в игрока «Зенита» Вендела
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии «СЭ» поделилась мнением об инциденте с брошенным в полузащитника «Зенита» Вендела бананом в матче FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

«Это нездоровая реакция, хотя кому-то это может показаться безобидной шуткой. Мы говорим, что мы толерантны, а такими поступками подливаем на мельницу воду тем, кто нас обвиняет в обратном. Мы должны говорить и писать о красивом футболе, а не о бананах, а они [болельщики] дают повод обсуждать не итоги матча, а банан — это главная новость. Зачем вообще так делать? Это уже вообще не про спорт точно», — сказала Журова «СЭ».

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Светлана Журова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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