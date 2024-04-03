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3 апреля, 23:35

Педро: «Счастлив, что забил дебютные голы за «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал победу в первом матче над «Спартаком» (2:1) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

18-летний бразилец оформил дубль и принес победу своей команде.

«Счастлив, что забил дебютные голы в составе «Зенита». Первый шаг сделан. Празднование с часами? Я подсмотрел у одного моего бывшего партнера по команде: «Мое время пришло». Это я и показал. Трибуны были почти полные, крутые ощущения. Наших болельщиков было прекрасно слышно. При такой атмосфере хочется забивать. Это моя основная задача. Буду впредь стараться забивать больше. Угальде — классный игрок. Он доставил много хлопот защитникам», — сказал Педро.

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей, в которых забил два мяча

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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