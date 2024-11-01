«Краснодар» сыграет с «Тюменью»: итоги жеребьевки 1/4 финала пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьевка первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.

По регламенту турнира дома сыграют победители шестого отборочного раунда пути регионов. В матчах 26-28 ноября сыграют:

«Сочи» — «Динамо» Махачкала,

«Шинник» — «Акрон»,

«Урал» — «Химки»,

«Тюмень» — «Краснодар».

Победители выйдут во второй этап 1/4 финала, в котором они встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ.