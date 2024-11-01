«Краснодар» сыграет с «Тюменью»: итоги жеребьевки 1/4 финала пути регионов Кубка России
Состоялась жеребьевка первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.
По регламенту турнира дома сыграют победители шестого отборочного раунда пути регионов. В матчах 26-28 ноября сыграют:
«Сочи» — «Динамо» Махачкала,
«Шинник» — «Акрон»,
«Урал» — «Химки»,
«Тюмень» — «Краснодар».
Победители выйдут во второй этап 1/4 финала, в котором они встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ.
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