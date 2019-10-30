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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

ЦСКА — «Уфа»: Помазун сыграет в воротах у армейцев

17:39
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ЦСКА назвал стартовый состав на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Уфы».

ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенинков, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1189550383166902272

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