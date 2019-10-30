ЦСКА назвал стартовый состав на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Уфы».

ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенинков, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.