ЦСКА — «Уфа»: Помазун сыграет в воротах у армейцев
17:39
ЦСКА назвал стартовый состав на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Уфы».
ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенинков, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Состав армейцев на первый кубковый матч в истории ВЭБ Арены! #ЦСКАуфа— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 30, 2019
Помазун, Набабкин, Шарлия, Дивеев, @GShchennikov42, Кучаев, @akhmetov77i, Обляков, Бистрович, @arnorsigurdsson, @1022nishimura pic.twitter.com/GTEoWUM8Uo
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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