Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:54

Шалимов: «Был изумлен, когда увидел статистику Соболева в матче с «Оренбургом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги первого матча между «Оренбургом» и «Спартаком» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Я был изумлен, когда увидел статистику Соболева в этом матче — больше всего ТТД, под 70, и при этом 34 единоборства, 17 из них головой. Это очень много, и я бы не стал говорить про то, сколько выиграл, сколько проиграл. Дело в другом — идет постоянно бодалово, на нем постоянно висят защитники, он все время спиной, свободно Соболев мячи не получает. Это вопрос в том, чего от него хотят — желания у Александра много, он старается, борется, но плюсы в другом — он техничный, с завершением. А тут получается, что он постоянно в борьбе, а в плане розыгрыша, завершения «Спартак» ничего не показал», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится на домашнем стадионе московской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-by-l-izumlen-kogda-uvidel-statistiku-soboleva-v-matche-s-orenburgom/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Бывший президент СБР Кравцов получил 7 лет колонии по делу о растрате
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом» в FONBET Кубке России
Шалимов: «Динамо» становится все солиднее и солиднее»
Личка: «Лучше бы дважды проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат»
Гаджиев: «Нынешний формат Кубка точно лучше, чем был прежде»
Хомуха объяснил, почему «Зенит» проиграл «Динамо»
Рапопорт: «У «Зенита» появился еще один серьезный противник, помимо «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом» в FONBET Кубке России

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости