ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на матч Кубка

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20:45 мск.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Рейс, Мойзес, Кисляк, Круговой, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

Запасные: Акинфеев, Баровский, Алвес, Бадмаев, Бандикян, Воронов, Данилов, Кармо, Лукин, Мусаев, Попович, Руис.

«Краснодар»: Агкацев, Пальцев, Коста, Жубал, Хмарин, Ленини, Черников, Аугуство, Батчи, Мозес, Боселли.

Запасные: Корякин, Карпенко, Буркин, Гонсалес, Гусейнов, Кордоба, Мукаилов, Оласа, Садчиков, Са, Сперцян, Тормена.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

04 марта, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

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