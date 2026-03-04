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4 марта, 19:40

ЦСКА — «Краснодар»: Лусиано и Боселли сыграют с первых минут

ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на матч Кубка
Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20:45 мск.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Рейс, Мойзес, Кисляк, Круговой, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

Запасные: Акинфеев, Баровский, Алвес, Бадмаев, Бандикян, Воронов, Данилов, Кармо, Лукин, Мусаев, Попович, Руис.

«Краснодар»: Агкацев, Пальцев, Коста, Жубал, Хмарин, Ленини, Черников, Аугуство, Батчи, Мозес, Боселли.

Запасные: Корякин, Карпенко, Буркин, Гонсалес, Гусейнов, Кордоба, Мукаилов, Оласа, Садчиков, Са, Сперцян, Тормена.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
04 марта, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Краснодар

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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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