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Сегодня, 19:52

Член совета директоров «Динамо» ответил на вопрос про будущее Шварца на посту главного тренера

Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
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Член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос про будущее главного тренера команды Сандро Шварца.

— Что можете сказать насчет будущего Шварца?

— Давайте мы слово предоставим самому Шварцу, думаю, что этого ждать не долго.

— А этот состав останется в нынешнем виде? Уверены, что сохраните костяк команды?

— Думаю, да. Те ребята, которые играли сегодня, в следующем сезоне будут являться костяком команды. Но надо понимать, что вне зависимости от внешних обстоятельств мы каждый сезон стараемся становиться сильнее. Надеемся, что в этом сезоне произойдет то же самое.

— Сокращения финансирования не будет?

— Думаю, что финансирование останется на достойном и достаточном уровне.

— Изменятся ли как-то функционирование с учетом мартовских новостей?

— С точки зрения функционирования спортивной и коммерческой части мы не планируем никаких изменений.

— Что дадут изменения? Это было сделано из-за санкций?

— Это юридические и тактические вопросы.

— Общество не будет вмешиваться в управление?

— У нас с обществом замечательные отношения. Они являются нашим партнером. Мы удовлетворены и довольны друг другом.

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Сандро Шварц
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