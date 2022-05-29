Член совета директоров «Динамо» ответил на вопрос про будущее Шварца на посту главного тренера

Член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос про будущее главного тренера команды Сандро Шварца.

— Что можете сказать насчет будущего Шварца?

— Давайте мы слово предоставим самому Шварцу, думаю, что этого ждать не долго.

— А этот состав останется в нынешнем виде? Уверены, что сохраните костяк команды?

— Думаю, да. Те ребята, которые играли сегодня, в следующем сезоне будут являться костяком команды. Но надо понимать, что вне зависимости от внешних обстоятельств мы каждый сезон стараемся становиться сильнее. Надеемся, что в этом сезоне произойдет то же самое.

— Сокращения финансирования не будет?

— Думаю, что финансирование останется на достойном и достаточном уровне.

— Изменятся ли как-то функционирование с учетом мартовских новостей?

— С точки зрения функционирования спортивной и коммерческой части мы не планируем никаких изменений.

— Что дадут изменения? Это было сделано из-за санкций?

— Это юридические и тактические вопросы.

— Общество не будет вмешиваться в управление?

— У нас с обществом замечательные отношения. Они являются нашим партнером. Мы удовлетворены и довольны друг другом.