Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

— По первому тайму мы достаточно пассивно начали игру, это можно объяснить тем, что команда молодая, а здесь нужен опыт. Если говорить о втором тайме, мы хотели переломить игру, у нас была хорошая атака до второго гола «Спартака». Очень горько проигрывать, повторюсь.

— Есть ли ощущение, что после отъезда Ордеца и Воронина что-то надломилось в команде?

— Надо сказать, что достаточно непростое время сейчас, в том числе это я и на себе прочувствовал. Персонал и игроки нашего клуба с гордостью несут знамя «Динамо». Тот факт, что Ордец и Воронин покинули команду, никак не повлияло, хотя они важны для нас. Я сказал парням в раздевалке, что мы провели весь сезон без каких-либо эмоциональных ям, а это говорит, что у нас серьезный характер. Но их отъезд повлиял на конечный результат, так как они очень важны для нас.

Единственный гол в составе «Динамо» забил полузащитник Арсен Захарян на 55-й минуте.