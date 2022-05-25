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Певица MакSим выступит на финале Кубка России «Динамо» — «Спартак»

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Певица MакSим сообщила в своем Telegram-канале, что выступит на финальном матче Кубка России между московским «Динамо» и «Спартаком».

Матч между столичными клубами пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники», начнется в 17:00. Согласно информации в Telagram-канале Марины Абросимовой, выступление певицы начнется в 18:30.

Песню «Знаешь ли ты» из дебютного альбома исполнительницы часто исполняют болельщики «Спартака» на домашних матчах. В 2021 году MакSим находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Болельщики «Спартака» развернули баннер со словами поддержки Марины Абросимовой перед началом матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России сезона 2021/22.

Источник: https://t.me/marina_maksim/83
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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