Певица MакSим выступит на финале Кубка России «Динамо» — «Спартак»

Певица MакSим сообщила в своем Telegram-канале, что выступит на финальном матче Кубка России между московским «Динамо» и «Спартаком».

Матч между столичными клубами пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники», начнется в 17:00. Согласно информации в Telagram-канале Марины Абросимовой, выступление певицы начнется в 18:30.

Песню «Знаешь ли ты» из дебютного альбома исполнительницы часто исполняют болельщики «Спартака» на домашних матчах. В 2021 году MакSим находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Болельщики «Спартака» развернули баннер со словами поддержки Марины Абросимовой перед началом матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России сезона 2021/22.