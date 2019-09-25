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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Черноморец» — «Урал»: составы команд

18:09

Стали известны составы «Черноморца» и «Урала» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России.

«Черноморец»: Шогенов, Ваганов, Черов, Джамалутдинов, Поникаров, Ахмеджанов, Пацев, Чабанов, Шабичев, Дибиргаджиев, Волков.

Запасные — Зайцев, Мироник, Мальковский, Акжигитов, Захаров, Магомедов, Клочков.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Насыров, Ароян, Поляков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.

Запасные — Годзюр, Мамин, Чистяков, Бавин, Бикфалви, Шаболин, Ильин.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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