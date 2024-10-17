Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:00

«Чайка» — «Знамя Труда»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

«Чайка» и «Знамя Труда» сыграют в Кубке России 17 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Урхов (ФК «Знамя Труда»).
Фото ФК «Знамя труда»

«Чайка» и «Знамя Труда» сыграют в рамках 5-го раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 17 октября. Матч пройдет на стадионе имени И.П. Чайки в Песчанокопском. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Чайка» — «Знамя Труда» будут доступны в матч центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.50 мск.

В истории очных противостояний это первый матч между соперниками. Ранее «Чайка» и «Знамя Труда» ни разу не играли друг против друга.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
17 окт, 19:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
Знамя Труда

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Знамя Труда
ФК Чайка (Песчанокопское)
Читайте также
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Фигуристка Липницкая стала мамой во второй раз
Начались съемки фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Кубок России, расписание и результаты 1/16 финала Пути регионов: «Чайка» — «Знамя Труда» и другие матчи
«Сочи» — «Волга»: видеообзор матча Кубка России
«Торпедо» — «Балтика»: видеообзор матча Кубка России
«Тюмень» — «Алания»: видеообзор матча Кубка России
«Родина» — «Спартак» Кострома: видеообзор матча Кубка России
«Балтика» разгромила «Торпедо» в Кубке России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости