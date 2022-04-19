Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между красно-белыми и ЦСКА.

«В последних матчах у ЦСКА не все срабатывало, хотя до этого все складывалось удачно. Небольшие спады присущи любой команде, но это все равно вопрос для тренерского штаба армейцев в преддверии дерби. У «Спартака» же уже все давно ясно в чемпионате, где тяжело будет куда-то выше по таблице подняться. Кубок является приоритетом, а в связи с 100-летием клуба у команды в целом должно быть больше желания достичь результата. Понятно, что кубковые матчи максимально непредсказуемы и в этой игре все будет держаться на волоске.

Может ли столетие «Спартака» повлиять на игроков? Даже будучи легионером надо приходить в клуб и знать его историю. Поэтому юбилей «Спартака» должен быть достаточной мотивацией для всех футболистов и тренеров команды без исключения. Конечно, можно предположить, что у россиян этого заряда больше. Но отдаваться на поле в таких матчах надо всем», — приводит RT слова Ковтуна.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19.30 (мск).