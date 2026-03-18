Пономарев жестко раскритиковал игроков ЦСКА после поражения от «Краснодара»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Катастрофа! В обороне играют одни иностранцы. Рейес — это безграмотный защитник. Он не умеет даже мячи отнимать, где его взяли вообще? Еще и две красные карточки. Обязательно нужно будет провести воспитательную беседу. Даже Кисляк, который хорошо до этого играл, совсем кислым стал. Не говорю уже про Облякова...

Возможно, на их игру повлияло появление Баринова. Дмитрий — возрастной игрок, который себя жалеет, чтобы не получить травму. Он знает, что все равно получит деньги, которые ему положены по контракту. Баринов — просто тормоз! Надо разрывать с ним соглашение или отдавать в аренду. Не хочет человек двигаться», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА после поражения от «Краснодара» в 1/2 финала Пути РПЛ со счетом 3:5 по сумме двух встреч продолжит борьбу за FONBET Кубок России в Пути регионов, где сыграет с победителем матча «Крылья Советов» — «Локомотив».

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