Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился мнением о проведении Матча звезд Кубка России.

«Матч звезд Кубка России — это хорошая инициатива РФС. Такие мероприятия нужно делать чаще, они популяризируют футбол, наш чемпионат и футболистов из РПЛ. Это очень хорошая идея», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате «5x5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.