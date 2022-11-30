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Сегодня, 13:13

Газзаев — о Матче звезд Кубка России: «Такие мероприятия нужно делать чаще»

Газзаев поделился мнением о проведении Матча звезд Кубка России
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился мнением о проведении Матча звезд Кубка России.

«Матч звезд Кубка России — это хорошая инициатива РФС. Такие мероприятия нужно делать чаще, они популяризируют футбол, наш чемпионат и футболистов из РПЛ. Это очень хорошая идея», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате «5x5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

Футбол
Кубок России
Валерий Газзаев
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