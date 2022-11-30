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Якубко — о драке «Зенита» и «Спартака»: «Два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции»

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Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словении Мартин Якубко прокомментировал массовую драку футболиста «Зенита» и «Спартака» (0:0, пенальти 4:2) в матче Кубка России.

«Драку я, конечно, видел. Что тут сказать — два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции ребят, — приводит «РБ Спорт» слова Якубко. — Какая-то вспышка. Сегодня такие вещи на футбольном поле никому не нужны. Но от этого никто не застрахован, в голову футболиста не залезешь. Наказание? Если будут наказывать по жесткому, то придется штрафовать половину одной команды и половину другой — в заваруху включились и футболисты, и тренеры. Здесь нужно найти какой-то компромисс. Я бы поддержал наказание для тех, кто все это начал».

После драки главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао (все — «Зенит»), Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону (все — «Спартак»).

Источник: bookmaker-ratings.ru
Мартин Якубко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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