Баженов рассказал, будет ли смотреть чемпионат мира в Катаре

Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов рассказал, будет ли смотреть чемпионат мира в Катаре.

Баженов предпочитает ЧМ-2022 кубковый матч «Зенит» — «Спартак».

«Ожидания в этом году от чемпионата мира минимальные. Отношусь к нему спокойно. Какая сборная мне интересна в этом турнире? Вообще нет такой, но мне бы хотелось, чтобы выиграла Аргентина, потому что Месси заслуживает стать чемпионом мира.

«Что выберу смотреть: чемпионат мира или Кубок России? Точно буду смотреть «Зенит» — «Спартак», если даже он выпадет на какую-то игру чемпионата мира», — цитирует Баженова Legalbet.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.