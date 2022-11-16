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Сегодня, 13:17

Баженов: «Что выберу между ЧМ и Кубком России? «Зенит» — «Спартак»

Баженов рассказал, будет ли смотреть чемпионат мира в Катаре
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Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов рассказал, будет ли смотреть чемпионат мира в Катаре.

Баженов предпочитает ЧМ-2022 кубковый матч «Зенит» — «Спартак».

«Ожидания в этом году от чемпионата мира минимальные. Отношусь к нему спокойно. Какая сборная мне интересна в этом турнире? Вообще нет такой, но мне бы хотелось, чтобы выиграла Аргентина, потому что Месси заслуживает стать чемпионом мира.

«Что выберу смотреть: чемпионат мира или Кубок России? Точно буду смотреть «Зенит» — «Спартак», если даже он выпадет на какую-то игру чемпионата мира», — цитирует Баженова Legalbet.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.

Источник: https://legalbet.ru/news/bazhenov-ozhidaniya-ot-chempionata-mira-minimalnie-budu/
Никита Баженов
Кубок России
Чемпионат мира по футболу 2022
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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