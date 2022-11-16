«Ахмат» не получал предложений делегировать футболистов на Матч Звезд Кубка России

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии корреспонденту «СЭ» рассказал, что клуб не получал письмо с приглашением футболистов команды для участия в Матче Звезд Кубка России.

«Нам РФС не присылало письмо по поводу Матча Звезд. Никакой информации у нас нет», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов РПЛ и ФНЛ получили письма РФС со списком игроков и просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России в начале декабря.