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Сегодня, 13:29

«Ахмат» не получал предложений делегировать футболистов на Матч Звезд Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии корреспонденту «СЭ» рассказал, что клуб не получал письмо с приглашением футболистов команды для участия в Матче Звезд Кубка России.

«Нам РФС не присылало письмо по поводу Матча Звезд. Никакой информации у нас нет», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов РПЛ и ФНЛ получили письма РФС со списком игроков и просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России в начале декабря.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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