Семин о поражении «Краснодара» от «Спартака»: «Я бы не рекомендовал Боселли бить пенальти, особенно после «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Все было прекрасно организовано, полные трибуны великолепного стадиона «Лужники». И победитель, и болельщики получили большое удовольствие. Обе команды могли выиграть, а пенальти — лотерея. Но в этой лотерее были решающие моменты. Во-первых — смена Максименко на Помазуна. Мы знаем, что он хорош в пенальти. Сыграла роль и ошибка Боселли, но мог ошибиться и любой другой. Все в комплексе привело к закономерной победе «Спартака».

Пенальтистов назначает тренер, иногда игроки сами изъявляют желание пробить. Я бы не рекомендовал Боселли бить пенальти, потому что он находится не в лучшем психологическом состоянии, особенно после «Динамо». Но это все было вчера, думаю «Краснодар» живет и будет жить дальше», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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Давид Петросян